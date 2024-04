Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Campo Grande (MS) para a próxima semana. Durante os dias 1 a 5 de abril de 2024, que correspondem ao outono, a temperatura máxima variará de 29°C a 32°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 22°C e 22°C. O artigo apresenta detalhes sobre as condições do tempo diárias, incluindo a velocidade do vento, a probabilidade de chuva, o índice UV, a umidade relativa do ar, além dos horários de nascer e pôr do sol. Esteja preparado para as mudanças no tempo e mantenha-se informado sobre as condições do tempo em Campo Grande (MS).