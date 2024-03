Este é o boletim do tempo para Campo Grande (MS) nos próximos dias. Durante a semana, teremos temperaturas variando entre 24°C e 36°C, com sensação térmica de até 39°C. Na sexta-feira, a temperatura irá variar entre 22°C e 32°C. As chuvas serão frequentes, com probabilidade de chuva variando entre 12% e 53%. Fique atento e se proteja do sol!