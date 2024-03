Este é o boletim do tempo para a cidade de Cachoeirinha (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura máxima variará entre 30°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 18°C e 21°C. Não há previsão de chuva para a região. Esteja preparado para um tempo bastante úmido, com umidade variando entre 49% e 96%. Fique atento às condições do tempo para aproveitar o seu dia com segurança.