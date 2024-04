Este é o panorama do tempo para a cidade de Cachoeirinha (RS) na próxima semana: teremos dias quentes e úmidos, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e na noite. A temperatura máxima, em singular, variará entre 27°C e 33°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 19°C e 22°C. Estamos na estação do outono, e o tempo deve permanecer assim durante toda a semana. Esteja preparado para um tempo quente e úmido em Cachoeirinha nos próximos dias.