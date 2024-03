Este é o boletim do tempo para Cachoeirinha (RS) nos próximos dias. Durante esta semana, a temperatura variará entre 17°C e 31°C, com sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite. Na quarta-feira, a probabilidade de chuva será maior, com um total de 45mm. O índice de raios UV será alto, indicando a necessidade de proteção contra o sol forte. Fique atento às oscilações de temperatura e às condições do tempo.