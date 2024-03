Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Brasília (DF). Nos dias 9/3/2024 e 10/3/2024, durante o verão, a temperatura variará de 20°C a 29°C. No sábado, há previsão de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e na noite. Já no domingo, o dia começa com sol e aumento de nuvens, mas na tarde e na noite há possibilidade de pancadas de chuva. Esteja preparado para curtir o fim de semana com um guarda-chuva em mãos e proteja-se dos raios UV.