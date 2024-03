Este fim de semana em Brasília (DF), o tempo estará quente e úmido, com a temperatura variando de 19°C a 30°C no sábado (16/3/2024) e de 20°C a 31°C no domingo (17/3/2024), ambos no verão. Esteja preparado para possíveis chuvas rápidas durante o dia e na noite. Proteja-se adequadamente e aproveite o seu fim de semana!