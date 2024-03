Este é o panorama do tempo para a cidade de Brasília (DF) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 18°C e 27°C, com destaque para a sexta-feira, 29/3, quando a sensação térmica pode chegar a 30°C. Haverá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. As pancadas de chuva serão mais frequentes na tarde e na noite. Esteja preparado para o tempo chuvoso e mantenha-se protegido dos raios UV.