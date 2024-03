Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Brasília (DF) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura máxima variará entre 27°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 20°C e 22°C. Haverá sol com algumas nuvens, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. O índice de UV será elevado, indicando níveis altos de radiação UV. Fique atento às condições do tempo para se proteger dos efeitos do sol e da chuva.