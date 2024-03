Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Boa Vista (RR). No sábado (16/3/2024), durante o verão, a temperatura máxima será de 36°C e a mínima de 26°C. Já no domingo (17/3/2024), também durante o verão, a temperatura máxima será de 37°C e a mínima de 25°C. O vento sopra em direção ao Nordeste, com velocidade variando entre 9 km/h e 25 km/h. Não há previsão de chuva para estes dias. Fique atento às condições do tempo e aproveite o fim de semana!