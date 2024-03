Este é o panorama do tempo para a cidade de Boa Vista (RR) nos próximos dias: na semana que vem, o tempo será predominantemente quente, com a temperatura variando entre 25°C e 40°C. Na segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, estaremos no verão, com temperaturas máximas de 37°C e mínimas de 26°C. Na quinta-feira e sexta-feira, já estaremos no outono, com temperaturas máximas de 38°C e 40°C, respectivamente, e mínimas de 25°C e 26°C. Esteja preparado para enfrentar o calor intenso e proteja-se da radiação solar.