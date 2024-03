Confira a previsão do tempo para Boa Vista (RR) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade terá temperaturas elevadas devido ao verão. A temperatura máxima variará entre 34°C e 38°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 25°C e 27°C. O vento irá soprar predominantemente na direção Leste-Nordeste e Nordeste, com velocidades que variam entre 2 km/h e 25 km/h. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 33% e 100%, o que deixará o tempo úmido. Não há previsão de chuva para a região. Proteja-se do sol forte e mantenha-se hidratado!