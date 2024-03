Confira a previsão do tempo para a cidade de Bento Gonçalves (RS) nos próximos dias desta semana de outono. A temperatura variará entre 13°C e 30°C, com dias agradáveis e sensação térmica oscilando entre 15°C e 28°C. O vento irá soprar em direção ao Leste e não há previsão de chuva. O índice UV máximo será de 11,6, indicando níveis extremamente altos de radiação UV. Esteja preparado para um tempo bastante úmido, com umidade relativa do ar variando entre 52% e 100%.