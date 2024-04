Este artigo apresentou a previsão do tempo para a cidade de Bento Gonçalves (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima oscilará entre 26°C e 30°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 15°C e 19°C. Os dias serão marcados por sol com algumas nuvens, chuvas rápidas durante o dia e na noite, além de sensação térmica que oscilará entre frio e muito calor. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o que cada dia tem a oferecer!