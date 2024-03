Este é o boletim do tempo para a cidade de Bento Gonçalves (RS) na próxima semana. Durante toda a semana, a temperatura variará entre 16°C e 34°C, com sensação térmica entre 18°C e 35°C. O sol predominará na maior parte dos dias, com aumento de nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva na tarde e na noite. Fique atento às altas taxas de radiação UV, que podem chegar a níveis extremamente altos. Esteja preparado para um tempo quente e úmido, com possibilidade de chuva em alguns dias.