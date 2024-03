Confira a previsão do tempo para Bento Gonçalves (RS) nesta segunda-feira, 4 de março de 2024, durante o verão. A temperatura máxima será de 25°C e a mínima de 17°C. Prepare-se para enfrentar um dia chuvoso durante o dia e na noite, com ventos soprando a uma velocidade entre 8 km/h e 16 km/h, na direção Sudeste. Há 69% de probabilidade de chuva, com um total de chuva de 25mm. A umidade relativa do ar variará entre 78% e 95%, deixando o tempo bastante úmido.