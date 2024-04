Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana em Belo Horizonte (MG). No sábado (30/3/2024), durante o outono, a temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 19°C. Já no domingo (31/3/2024), também no outono, a temperatura variará entre 18°C e 28°C. Prepare-se para um tempo com sol e muitas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, ventos soprando em direção ao Sudeste-Sul e índice UV extremamente alto. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o fim de semana!