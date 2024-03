Confira a previsão do tempo para Belo Horizonte (MG) na próxima semana: teremos dias de verão com a temperatura variando entre 17°C e 30°C. Na segunda-feira (4/3), a temperatura máxima será de 29°C e a mínima de 17°C. Na terça-feira (5/3), a temperatura máxima será de 29°C e a mínima de 18°C. Na quarta-feira (6/3), a temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 19°C. Na quinta-feira (7/3), a temperatura máxima será de 26°C e a mínima de 21°C. Já na sexta-feira (8/3), a temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 20°C. Prepare-se para dias quentes e úmidos, com possibilidade de chuva em alguns momentos.