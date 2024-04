Confira a previsão do tempo para Belo Horizonte (MG) nesta próxima semana de outono: a temperatura máxima variará entre 28°C e 29°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 16°C e 20°C. Ao longo dos dias, haverá sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva na noite. Fique atento às condições do tempo e esteja preparado para as variações de temperatura.