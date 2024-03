Este é o boletim do tempo para Belo Horizonte (MG) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 21°C e 34°C, com sensação térmica entre 21°C (suave) e 32°C (muito quente). Na segunda-feira, 18/3/2024, o verão trará temperaturas máximas de 34°C e mínimas de 23°C. Na terça-feira, 19/3/2024, o verão continuará com temperaturas máximas de 33°C e mínimas de 22°C. Na quarta-feira, 20/3/2024, o verão trará temperaturas máximas de 32°C e mínimas de 22°C. Na quinta-feira, 21/3/2024, o outono trará temperaturas máximas de 29°C e mínimas de 21°C. Na sexta-feira, 22/3/2024, o outono continuará com temperaturas máximas de 26°C e mínimas de 21°C. Fique atento ao boletim do tempo e se prepare para as mudanças no tempo.