Confira a previsão do tempo para Belo Horizonte (MG) na próxima semana. Durante os dias 11 a 15/3/2024, a cidade terá temperaturas variando entre 20°C e 31°C, com dias de sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, além de uma noite chuvosa. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o verão em Belo Horizonte (MG)!