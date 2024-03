Este é o boletim do tempo para Belém (PA) na próxima semana. Durante os próximos dias de outono, a temperatura variará entre 25°C e 34°C, com exceção de sexta-feira, quando a temperatura máxima será de 31°C. Haverá sol com algumas nuvens, mas também períodos de nublado e chuva rápida durante o dia e na noite, com exceção de quinta-feira, quando ocorrerão pancadas de chuva na tarde e na noite. A umidade relativa do ar variará de 65% a 99%, tornando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para enfrentar as condições do tempo e aproveite a cidade de Belém (PA) da melhor maneira possível!