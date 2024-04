Este é o panorama do tempo para a cidade de Belém (PA) na próxima semana: teremos dias de outono com a temperatura variando entre 24°C e 31°C. Na segunda-feira (1/4), a sensação térmica ficará entre 24°C e 36°C. Na terça-feira (2/4), a sensação térmica variará entre 23°C e 37°C. Na quarta-feira (3/4), a sensação térmica ficará entre 25°C e 39°C. Na quinta-feira (4/4), a sensação térmica variará entre 24°C e 36°C. E na sexta-feira (5/4), a sensação térmica ficará entre 24°C e 36°C. Fique atento às condições do tempo e se proteja adequadamente.