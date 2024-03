Confira a previsão do tempo para Belém (PA) nesta próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 24°C e 32°C, com sensação térmica oscilando entre 23°C e 37°C. Teremos dias de sol com muitas nuvens, períodos de nublado e chuvas rápidas durante o dia e na noite. Na sexta-feira, um temporal é esperado. As estações do ano serão o verão e o outono, com umidade relativa do ar variando entre 70% e 96%. Esteja preparado para enfrentar um tempo quente e úmido em Belém (PA) nos próximos dias.