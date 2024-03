Este é o boletim do tempo para a cidade de Balneário Camboriú (SC) na próxima semana. Durante toda a semana, a temperatura variará entre 17°C e 31°C, com sensações térmicas que vão de frias a quentes. Na segunda-feira (4/3/2024), o tempo ficará ensolarado pela manhã, com pancadas de chuva na tarde e na noite. Na terça-feira (5/3/2024), o dia será chuvoso. Já na quarta-feira (6/3/2024), o sol voltará a aparecer. Na quinta-feira (7/3/2024), o dia será quente e nublado, com possibilidade de garoa. E na sexta-feira (8/3/2024), o dia será nublado com chuva pela manhã e garoa na tarde e na noite. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o verão em Balneário Camboriú!