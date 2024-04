Este é o panorama do tempo para a cidade de Balneário Camboriú (SC) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 20°C e 29°C, com sensação térmica oscilando entre frio e muito quente. O sol estará presente em todos os dias, mas haverá aumento de nuvens ao longo da semana, com pancadas de chuva previstas para a noite de sexta-feira. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o melhor que a cidade tem a oferecer!