Confira a previsão do tempo para Bagé (RS) nos próximos dias desta semana de verão. A temperatura variará entre 16°C e 26°C no dia 4/3/2024, entre 11°C e 25°C no dia 5/3/2024, entre 11°C e 27°C no dia 6/3/2024, entre 15°C e 31°C no dia 7/3/2024 e entre 17°C e 30°C no dia 8/3/2024. Esteja preparado para enfrentar variações térmicas ao longo do dia, além de se proteger dos raios UV e da possibilidade de chuva em alguns dias.