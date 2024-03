Este é o boletim do tempo para a cidade de Bagé (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura variará entre 12°C e 27°C, com dias de sol com algumas nuvens e chuva passageira, além de períodos de nublado. A umidade relativa do ar estará elevada, deixando o tempo bastante úmido. Não deixe de se proteger dos raios UV, que estarão em níveis extremamente elevados. Esteja preparado para as condições do tempo previstas para a próxima semana em Bagé.