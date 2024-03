Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana em Aracaju (SE). Durante os dias 16 e 17 de março de 2024, no auge do verão, a temperatura na cidade (estado) variará entre 24°C e 33°C. No sábado, há possibilidade de pancadas de chuva durante a manhã e na noite, enquanto no domingo a chuva será passageira durante o dia. Esteja preparado para o tempo quente e úmido e aproveite o seu fim de semana!