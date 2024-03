Este é o boletim do tempo para Aracaju (SE) na próxima semana. Durante toda a semana, o tempo será de verão, com a temperatura variando entre 25°C e 32°C. Haverá sol com algumas nuvens, chuva passageira durante o dia e diminuição de nuvens na tarde. Na noite, o tempo ficará firme. A umidade relativa do ar variará entre 62% e 96%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para uma semana quente e úmida em Aracaju (SE).