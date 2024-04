Confira a previsão do tempo para Alvorada (RS) neste fim de semana de outono. A temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 20°C no sábado (30/3). Já no domingo (31/3), a temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 19°C. O tempo será bastante quente e úmido, com sensação térmica variando entre 22°C e 33°C no sábado e entre 22°C e 32°C no domingo. O vento sopra em direção ao Sudoeste e Sul-Sudoeste, com velocidades que variam de km/h a 15 km/h. Não há previsão de chuva para os dois dias. Proteja-se do sol e mantenha-se hidratado.