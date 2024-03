Confira a previsão do tempo para Alvorada (RS) neste fim de semana de outono: a temperatura variará entre 16°C e 27°C no sábado (23/3/2024) e entre 16°C e 29°C no domingo (24/3/2024). Não há previsão de chuva e o vento irá soprar em direção Leste no sábado e Sudeste no domingo. A umidade relativa do ar será elevada, variando entre 54% e 89% no sábado e entre 54% e 78% no domingo. Fique atento às recomendações de proteção solar e hidratação para aproveitar o fim de semana com conforto e segurança.