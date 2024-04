Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Alvorada (RS) ao longo da próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 27°C e 33°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 19°C e 22°C. Haverá sol com algumas nuvens, períodos de nublado e pancadas de chuva rápidas durante o dia e na noite. O índice UV estará elevado, indicando a necessidade de proteção contra a radiação solar. A umidade relativa do ar estará alta, deixando o tempo bastante úmido. Fique atento às mudanças no tempo e cuide da saúde!