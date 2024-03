O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou na noite desta quinta-feira (21) um alerta para temporais e ventos intensos na região Sudeste do país a partir desta sexta-feira (22). De acordo com o instituto, os volumes de chuva podem superar os 150 milímetros por dia, principalmente em áreas do Vale do Paraíba, em São Paulo, Zona da Mata, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.