O tempo fica firme na maior parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (13). Na maior parte do Estado, o ar seco continua gerando bastante calor e sol, além de uma baixa umidade relativa do ar. No entanto, uma área de baixa pressão na Argentina vai trazer mais umidade para a Fronteira Oeste e pode causar pancadas de chuva não volumosa, à noite, na Região Sul, depois de um dia quente e ensolarado.