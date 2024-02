A terça-feira (6), será marcada por tempo firme em quase todo o Rio Grande do Sul. Isso ocorre devido a uma massa de ar seco que ganha força no Estado e inibe a formação de nuvens carregadas. Desta forma, o tempo é firme e de muito calor em quase todo o território gaúcho. Na Serra, pode ocorrer chuva passageira, somando até 5mm, em municípios como Vista Alegre do Prata e Veranópolis, o que equivale a 2% do esperado para o mês.