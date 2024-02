O tempo continua instável em grande parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (14). A presença de umidade provoca pancadas irregulares de chuva na Serra, no Noroeste, no Norte e na Fronteira Oeste. No entanto, nessas regiões, o sol pode aparecer entre a manhã e o início da tarde. Na Região Central, Metropolitana e no Sul, não chove.