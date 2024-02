O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (20). Ele brilha nas regiões Metropolitana, Campanha, Fronteira Oeste, Central, Litoral Sul e no Sul. No Litoral Norte, podem ocorrer pancadas de chuva logo cedo, com diminuição da nebulosidade ao longo do dia. Já no Norte e na Serra, o tempo fica instável, com chuva concentrada no período da tarde e da noite.