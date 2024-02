Quem for curtir o fim de semana de Carnaval no Litoral Norte pode separar o guarda-sol e o cooler, pois vai conseguir aproveitar a beira do mar. Nessa região, o sol brilha forte no sábado (10) e no domingo (11), e a temperatura tende a ficar alta. Já para os veranistas do Litoral Sul, a notícia não é tão boa: podem ocorrer pancadas de chuva ao longo dos dois dias do fim de semana. Confira mais detalhes sobre o tempo nessas regiões: