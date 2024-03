Nesta sexta-feira (1º), o tempo volta a ficar firme em grande parte do Rio Grande do Sul. O sol predomina em quase todas as regiões, porém, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva em alguns locais. No Norte, nas Missões, na Região Central, na Fronteira Oeste e na Campanha, não chove. Na Serra, na Região Metropolitana e no Sul, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva.