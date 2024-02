A previsão é de um início de semana de muita chuva no Rio Grande do Sul. A Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) prevê volumes “significativos” em todo o Rio Grande do Sul nos próximos dias, especialmente, na metade Norte, Serra, Nordeste, divisa com Santa Catarina, Região Metropolitana e Litoral.