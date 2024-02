A quarta-feira (28) será de tempo instável no Rio Grande do Sul. Na Fronteira Oeste, na Serra e no Norte a instabilidade predomina por conta da circulação de vento associada à umidade. Nessas áreas, ocorrem pancadas de chuva intercaladas com aberturas de sol. Já nas regiões Metropolitana, Central e Litoral pode ocorrer chuva rápida na segunda metade do dia.