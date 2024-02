Confira a previsão do tempo para Xangri-lá (RS) neste final de semana. No sábado (3/2/2024), durante o verão, a temperatura máxima será de 29°C e a mínima de 21°C. Já no domingo (4/2/2024), também durante o verão, a temperatura máxima será de 33°C e a mínima de 22°C. O vento sopra em direção ao Nordeste e Leste-Nordeste, respectivamente, com velocidades moderadas. Não há previsão de chuva para os dois dias. Lembre-se de se proteger do sol e hidratar-se bem durante o final de semana.