Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana em Xangri-lá (RS): no sábado (10/2/2024), durante o verão, a temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 24°C. Já no domingo (11/2/2024), também durante o verão, a temperatura máxima será de 33°C e a mínima de 24°C. O tempo estará quente e abafado, com sensação térmica variando entre 23°C e 38°C. Fique atento e se proteja do sol forte!