Confira a previsão do tempo para Xangri-lá (RS) nos próximos dias desta semana de verão: a temperatura irá variar entre 23°C e 31°C no dia 5/2/2024, entre 22°C e 29°C no dia 6/2/2024, entre 21°C e 29°C no dia 7/2/2024, entre 21°C e 32°C no dia 8/2/2024 e entre 22°C e 32°C no dia 9/2/2024. O vento irá soprar predominantemente na direção Nordeste, com velocidades entre 6 km/h e 33 km/h. Não há previsão de chuva para a região. O índice UV estará muito alto, variando entre 4,9 e 11,8, e a umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 83% e 100%. Esteja preparado para o calor intenso e proteja-se do sol.