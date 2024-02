Este é o boletim do tempo para Vitória (ES) nos próximos dias da semana. Durante toda a semana, teremos temperaturas elevadas, típicas do verão. A temperatura variará entre 23°C e 32°C, com sensação térmica ainda mais alta em alguns dias. Teremos sol com algumas nuvens, pancadas de chuva e períodos de nublado. O vento irá soprar em direção ao Norte-Nordeste, com velocidades moderadas. A umidade relativa do ar variará entre 65% e 93%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para enfrentar um tempo quente e úmido em Vitória (ES) nos próximos dias.