Este é o panorama do tempo para a cidade de Viamão (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 20°C e 37°C, com dias de muito sol e calor intenso. Na segunda-feira (19/2), o tempo será de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na tarde. Já na terça-feira (20/2), o sol aparecerá com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Na quarta-feira (21/2), o tempo será de sol com aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva na tarde. Na quinta-feira (22/2), o sol aparecerá com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. E na sexta-feira (23/2), o tempo será de muito sol e calor intenso ao longo do dia. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o verão em Viamão (RS)!