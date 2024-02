Este é o panorama do tempo para Tramandaí (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade terá um tempo quente e úmido, com a temperatura variando entre 21°C e 38°C. O vento irá soprar em direção ao Nordeste, com velocidade entre 19 km/h e 35 km/h. Não há previsão de chuva para este período. O índice UV será elevado, indicando níveis altos de radiação UV. É importante se proteger do sol e manter-se hidratado.