Este é o relatório do tempo para a cidade de Tramandaí (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura máxima variará entre 26°C e 28°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 17°C e 22°C. O tempo será de verão, com sensação térmica entre esses valores. Haverá sol com algumas nuvens, períodos de nublado e chuva em alguns dias. Esteja preparado para as condições do tempo e aproveite a semana!