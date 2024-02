Este é o boletim do tempo para Tramandaí (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade terá temperaturas elevadas, típicas do verão. A temperatura variará entre 22°C e 33°C, com sensação térmica oscilando entre 17°C e 34°C. Haverá possibilidade de chuva passageira na segunda e terça-feira, mas nos demais dias o tempo ficará firme. Esteja preparado para um tempo bastante úmido, com índice UV extremamente alto.